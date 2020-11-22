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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Kasım 2020

22 Kasım 2020 18:15

Erdoğan'dan Arınç'a tepki: Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz

Akşener: Erdoğan eliyle Türkiye makas değiştiriyor, Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum

Pfizer, Covid-19 aşısını -70 derecede kuru buzla paketleyip dağıtacak

Bakan Koca: Risk grubundaki ortalama 5 milyon kişinin aşılanması ücretsiz olarak tamamlanacak

Bakanlık, Koronavirüs test ücreti hakkında valiliklere yazı gönderdi; aykırı uygulamalara idari yaptırım kararı verildi

DSÖ yetkilisi üçüncü dalgaya karşı uyardı: Normalleşmek için Koronavirüs vakalarının düşük kalmasını beklemelisiniz

İstanbul Valisi: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye ceza kesildi

Kısa çalışmada yeni dönem: Haziran ayı sonuna kadar isimleri İŞKUR'a bildirilen çalışanlar için yeniden başvuru yapılabilecek

Meclis, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkındaki soru önergelerini işleme almadı

MSB, Azerbaycan'a gidecek askerlerin ne kadar süreyle görev yapacaklarını açıkladı: 1 yıl

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Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması, CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı': Bu...

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