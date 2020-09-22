Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Eylül 2020

22 Eylül 2020 18:40
Erdoğan: Doğu Akdeniz için bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz
Reuters: 24 Eylül'deki Avrupa Birliği Zirvesi ertelendi
Türkiye'den yeni 'Lozan' Navtex'i: Limni Adası'nın gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir
Oruç Reis Antalya Limanı'ndan ayrıldı
Erdoğan, Michel ve Merkel Doğu Akdeniz'i görüştü: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere hazır
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