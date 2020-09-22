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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Eylül 2020

22 Eylül 2020 18:40

Erdoğan: Doğu Akdeniz için bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz

Reuters: 24 Eylül'deki Avrupa Birliği Zirvesi ertelendi

Türkiye'den yeni 'Lozan' Navtex'i: Limni Adası'nın gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir

Oruç Reis Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Erdoğan, Michel ve Merkel Doğu Akdeniz'i görüştü: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere hazır

Oğlunun düğününe 1500 davetli çağıran AKP'li vekile '6 bin 360 TL' para cezası!

CHP, TBMM Başkanı Sentop ile Berberoğlu'nun vekilliğe iadesini görüştü: Olumsuz görmedik

İstanbul'da barajların doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesinde!

Davutoğlu’ndan hükûmete sert eleştiri: ’Ahmak olma’ diye mektup alanlar, elçiyi çağırıp soru soramaz

Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Kur 7.66'nın üstünü gördü

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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Hürriyet'in ABD Muhabiri Canikligil, Zafer Şahin'e köpürdü ve yayını terk...

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