Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Nisan 2021

21 Nisan 2021 19:06
Erdoğan duyurdu: Kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık
CHP'nin belediyelerin gri pasaport vererek yurt dışına gidilmesine ilişkin araştırma teklifi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi
Erdoğan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: Ne buhar olmuş, ne de birilerinin cebine girmiştir, yer değiştirmiştir
Erdoğan'ın suç duyurusunun ardından CHP Grup Başkanvekili Altay hakkında soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma başlatılan Altay: Erdoğan konuşmamı izlememiş, dinlememiş, trollerin tezgâhına gelmiş
Kabine’ye giren 3 yeni bakan Meclis’te yemin etti
Kılıçdaroğlu'ndan Ruhsar Pekcan açıklaması: Görevinden alınması güzel ama gereğinin yapılması lazım
AKP'den belediyelerde reform hazırlığı: 51 ilin büyükşehir olması, belediyelerin personel yapısına ilişkin düzenleme gündemde
Okullarda Nutuk dağıtımına izin verilmemişti; Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
Metin Lokumcu davasında adalet 10 yıl sonra da gelmedi, duruşma ertelendi: Avukatlar reddi hâkim talebinde bulundu
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