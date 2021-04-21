Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Nisan 2021

Erdoğan duyurdu: Kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık

CHP'nin belediyelerin gri pasaport vererek yurt dışına gidilmesine ilişkin araştırma teklifi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi

Erdoğan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: Ne buhar olmuş, ne de birilerinin cebine girmiştir, yer değiştirmiştir

Erdoğan'ın suç duyurusunun ardından CHP Grup Başkanvekili Altay hakkında soruşturma başlatıldı

Hakkında soruşturma başlatılan Altay: Erdoğan konuşmamı izlememiş, dinlememiş, trollerin tezgâhına gelmiş

Kabine’ye giren 3 yeni bakan Meclis’te yemin etti

Kılıçdaroğlu'ndan Ruhsar Pekcan açıklaması: Görevinden alınması güzel ama gereğinin yapılması lazım

AKP'den belediyelerde reform hazırlığı: 51 ilin büyükşehir olması, belediyelerin personel yapısına ilişkin düzenleme gündemde

Okullarda Nutuk dağıtımına izin verilmemişti; Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı

Metin Lokumcu davasında adalet 10 yıl sonra da gelmedi, duruşma ertelendi: Avukatlar reddi hâkim talebinde bulundu