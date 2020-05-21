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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mayıs 2020

21 Mayıs 2020 19:27

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 27 kişi daha hayatını kaybetti; 961 yeni vaka tespit edildi

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 5 milyonu aştı; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 329 bine yaklaştı

Tutuklanan CHP’li Eren Yıldırım ve ailesine silah çeken koruma hakkında suç duyurusu

Tunç Soyer'den camilerden Çav Bella çalınmasına ilişkin açıklama: Oyuna gelmeyelim

Diyanet İşleri Başkanı: Camilerden Çav Bella çalınmasını övenler hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusu; Hüseyin Gülerce’nin kardeşi ve Adil Öksüz’ün akrabası da şüpheli

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı

THY: Yolcu kabulü 'HES’ kodu ile yapılacaktır

BDDK: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hafter, temsilcilik ve çıkarlarımızı hedef alırsa en sert karşılığı vereceğiz

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Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara...

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