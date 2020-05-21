Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mayıs 2020

21 Mayıs 2020 19:27
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 27 kişi daha hayatını kaybetti; 961 yeni vaka tespit edildi
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 5 milyonu aştı; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 329 bine yaklaştı
Tutuklanan CHP’li Eren Yıldırım ve ailesine silah çeken koruma hakkında suç duyurusu
Tunç Soyer'den camilerden Çav Bella çalınmasına ilişkin açıklama: Oyuna gelmeyelim
Diyanet İşleri Başkanı: Camilerden Çav Bella çalınmasını övenler hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusu; Hüseyin Gülerce’nin kardeşi ve Adil Öksüz’ün akrabası da şüpheli
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı
THY: Yolcu kabulü 'HES’ kodu ile yapılacaktır
BDDK: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hafter, temsilcilik ve çıkarlarımızı hedef alırsa en sert karşılığı vereceğiz
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