20 Eylül 2020 18:33
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2020
-Trump’ın “Kaybedersem beni bir daha görmezsiniz” açıklamasına Biden’dan yanıt: Mesajı onaylıyorum
-"İstanbul depreminin önümüzdeki 10 yıl içinde olma ihtimali yüzde 75'e çıktı"
-Prof. Tükek: Bu dönemde sağlık çalışanlarına asla kötü bir şey demeyin
-Mesut Yılmaz'ın eşinden sağlık durumuna ilişkin açıklama: Yoğun bakımda değil, durumu stabil
-Muharrem İnce: İnsanlar iktidardan da muhalefetten de memnun değil; millete alternatif olmaya çalışıyoruz
-Türk Eğitim Derneği Başkanı: Kademeli yüz yüze eğitime geçmek şart, yoksa bir neslin felaketine sebep olacağız
-Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım
-İstanbul Barosu'na Ebru Timtik fotoğrafı soruşturması: Başkan Durakoğlu dahil 11 yönetici savcılığa çağrıldı
-Canan Kaftancıoğlu: Beni yıpratarak akıllarınca CHP'yi iç tartışmalara boğacaklar ama başaramayacaklar
-İyi Parti kurultayında tek aday olan Meral Akşener, bin 289 oyla genel başkan seçildi
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