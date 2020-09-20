Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2020

-Trump’ın “Kaybedersem beni bir daha görmezsiniz” açıklamasına Biden’dan yanıt: Mesajı onaylıyorum

-"İstanbul depreminin önümüzdeki 10 yıl içinde olma ihtimali yüzde 75'e çıktı"

-Prof. Tükek: Bu dönemde sağlık çalışanlarına asla kötü bir şey demeyin

-Mesut Yılmaz'ın eşinden sağlık durumuna ilişkin açıklama: Yoğun bakımda değil, durumu stabil

-Muharrem İnce: İnsanlar iktidardan da muhalefetten de memnun değil; millete alternatif olmaya çalışıyoruz

-Türk Eğitim Derneği Başkanı: Kademeli yüz yüze eğitime geçmek şart, yoksa bir neslin felaketine sebep olacağız

-Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım

-İstanbul Barosu'na Ebru Timtik fotoğrafı soruşturması: Başkan Durakoğlu dahil 11 yönetici savcılığa çağrıldı

-Canan Kaftancıoğlu: Beni yıpratarak akıllarınca CHP'yi iç tartışmalara boğacaklar ama başaramayacaklar

-İyi Parti kurultayında tek aday olan Meral Akşener, bin 289 oyla genel başkan seçildi