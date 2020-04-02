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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Nisan 2020

02 Nisan 2020 19:31

Türkiye'de Koronavirüs | 79 kişi daha hayatını kaybetti; 2 bin 456 yeni tanı kondu; hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya; toplam vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi

Koronavirüs | Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı; ölüm sayısı 50 bini aştı

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11. Cumhurbaşkanı Gül: İnfaz indirimi; nefret, şiddet ve terör içermeyen düşünce suçlarını, gazetecileri de kapsamalı

Prof. Daron Acemoğlu: Sosyal mesafe önlemleri birkaç yıl sürecek, turizm uzun süre kendini toparlayamaz

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