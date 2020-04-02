Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Nisan 2020

Türkiye'de Koronavirüs | 79 kişi daha hayatını kaybetti; 2 bin 456 yeni tanı kondu; hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya; toplam vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi

Koronavirüs | Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı; ölüm sayısı 50 bini aştı

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'ndan iki kere telefon randevusu istedim, vali 35 gün sonra davet etti, iktidar partisi direniyor, çok acı!

11. Cumhurbaşkanı Gül: İnfaz indirimi; nefret, şiddet ve terör içermeyen düşünce suçlarını, gazetecileri de kapsamalı

Prof. Daron Acemoğlu: Sosyal mesafe önlemleri birkaç yıl sürecek, turizm uzun süre kendini toparlayamaz

ABD'de 2 haftada 10 milyon insan Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldı

Sağlık çalışanları, Prof. Cemil Taşçıoğlu'nu saygı duruşuyla andı

Yunanistan'da sığınmacı kampında 20 kişide Koronavirüs tespit edildi

Kanada Başbakanı Trudeau duyurdu: Gelirini kaybeden vatandaşlara ayda 2 bin dolar verilecek

Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi