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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Kasım 2020

02 Kasım 2020 18:49

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi

İzmir'deki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

Öztrak'tan Erdoğan'a: Bebekler enkaz altındayken kongrelerde nutuk atıyor

Bakan Koca, enkazdan kurtarılan Elif bebeğin tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıkladı

Enis Berberoğlu'nun avukatları hakimler hakkında HSK'ya şikayette bulundu

Türk lirası eriyor: Dolar 8.44 TL'yi, euro 9.83 TL'yi aştı!

Ekim'de ihracat yüzde 5.6 artarak 17 milyar doları aştı

Duygu Delen iddianamesi kabul edildi; Mehmet Kaplan'ın öldürme kastıyla hareket ettiği belirtildi

Adnan Oktar davasında savcı ek süre talep etti, duruşma ertelendi

Ahmet Şık, köylülerin helikopterden atılma iddiasını raporlaştırdı: Helikopterden itilip, linç edildiler

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