Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Kasım 2020

02 Kasım 2020 18:49
İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi
İzmir'deki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı
Öztrak'tan Erdoğan'a: Bebekler enkaz altındayken kongrelerde nutuk atıyor
Bakan Koca, enkazdan kurtarılan Elif bebeğin tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıkladı
Enis Berberoğlu'nun avukatları hakimler hakkında HSK'ya şikayette bulundu
Türk lirası eriyor: Dolar 8.44 TL'yi, euro 9.83 TL'yi aştı!
Ekim'de ihracat yüzde 5.6 artarak 17 milyar doları aştı
Duygu Delen iddianamesi kabul edildi; Mehmet Kaplan'ın öldürme kastıyla hareket ettiği belirtildi
Adnan Oktar davasında savcı ek süre talep etti, duruşma ertelendi
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