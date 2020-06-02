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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Haziran 2020

02 Haziran 2020 18:35

Barış Çakan cinayeti soruşturmasında tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadına şiddet uygulayan taksicinin belgesi süresiz iptal edildi

Erdoğan'ın konuşmasının ardından tutuklanan CHP'li Eren Yıldırım serbest bırakıldı

İnfaz düzenlemesiyle tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Yaşayan efsanevi lider

THY yurt dışı uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor. İlk etapta 16 Avrupa şehrinden 14 noktaya uçuş olacak

Ekrem İmamoğlu: İnsanların canı tehlikede iken Kanal İstanbul’u konuşmak boşboğazlık

Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların rapor süreleri uzatıldı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Mayıs ihracatı yüzde 10,84 arttı; dış ticaret açığı 3,44 milyar dolar oldu

İngiliz askerler hakkında açılan Irak'ta savaş suçu soruşturmalarının biri hariç tamamı düşürüldü

2020 Formula 1 sezonu 5 Temmuz'da Avusturya'da başlıyor

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