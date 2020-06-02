Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Haziran 2020

02 Haziran 2020 18:35
Barış Çakan cinayeti soruşturmasında tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı
Kadına şiddet uygulayan taksicinin belgesi süresiz iptal edildi
Erdoğan'ın konuşmasının ardından tutuklanan CHP'li Eren Yıldırım serbest bırakıldı
İnfaz düzenlemesiyle tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Yaşayan efsanevi lider
THY yurt dışı uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor. İlk etapta 16 Avrupa şehrinden 14 noktaya uçuş olacak
Ekrem İmamoğlu: İnsanların canı tehlikede iken Kanal İstanbul’u konuşmak boşboğazlık
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların rapor süreleri uzatıldı
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Mayıs ihracatı yüzde 10,84 arttı; dış ticaret açığı 3,44 milyar dolar oldu
İngiliz askerler hakkında açılan Irak'ta savaş suçu soruşturmalarının biri hariç tamamı düşürüldü
2020 Formula 1 sezonu 5 Temmuz'da Avusturya'da başlıyor
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