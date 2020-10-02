Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ekim 2020

02 Ekim 2020 18:26
6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
Kayyım olarak atanan Kars Valisi, Kars Belediyesi'nin önünde namaz kıldı
Erdoğan: Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını da bölücü örgütün unsurlarından soruyor
Davutoğlu’ndan kayyım tepkisi: Hadi biri suçlu ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların?
Reuters: Türkiye Varlık Fonu, THY için acil finansal destek arayışında, görüşmeler sürüyor
Siyaset Bilimci Prof. Serpil Sancar: Seçmen kararsız değil, çözümsüz; Yeni önerileri olanlara bakıyorlar
Dışişleri Bakanı: Azerbaycan isterse destek vermekten çekinmeyiz
ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı
Devlet, Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu için 1 milyar 750 milyon TL'yi aşkın 'garanti ödemesi' yaptı
İstanbulkart, HES uygulamasına entegre edilecek: Tanı alanlarla, temaslıların kartları askıya alınacak
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