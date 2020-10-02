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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ekim 2020

02 Ekim 2020 18:26

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında 17 kişi tutuklandı

Kayyım olarak atanan Kars Valisi, Kars Belediyesi'nin önünde namaz kıldı

Erdoğan: Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını da bölücü örgütün unsurlarından soruyor

Davutoğlu’ndan kayyım tepkisi: Hadi biri suçlu ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların?

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Siyaset Bilimci Prof. Serpil Sancar: Seçmen kararsız değil, çözümsüz; Yeni önerileri olanlara bakıyorlar

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ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

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