Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ekim 2020

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında 17 kişi tutuklandı

Kayyım olarak atanan Kars Valisi, Kars Belediyesi'nin önünde namaz kıldı

Erdoğan: Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını da bölücü örgütün unsurlarından soruyor

Davutoğlu’ndan kayyım tepkisi: Hadi biri suçlu ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların?

Reuters: Türkiye Varlık Fonu, THY için acil finansal destek arayışında, görüşmeler sürüyor

Siyaset Bilimci Prof. Serpil Sancar: Seçmen kararsız değil, çözümsüz; Yeni önerileri olanlara bakıyorlar

Dışişleri Bakanı: Azerbaycan isterse destek vermekten çekinmeyiz

ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Devlet, Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu için 1 milyar 750 milyon TL'yi aşkın 'garanti ödemesi' yaptı

İstanbulkart, HES uygulamasına entegre edilecek: Tanı alanlarla, temaslıların kartları askıya alınacak