Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ağustos 2021

02 Ağustos 2021 19:11
Türkiye, 6 gündür yangınlarla mücadele ediyor: 4 ilde 9 yangın devam ediyor
CHP’li Öztrak: İki ay öncesine kadar ‘aya gideceğiz’ diyenlerin, ellerinde yangın söndürmeye uçak yok
Eski THK yöneticisi: Avrupa'nın yolladığı uçaklarla bizdeki onarılmayan uçakların farkı yok
Marmaris Belediyesi ve Bodrum Belediye başkanları havadan müdahale için çağrı yaptı
Tokyo 2020: Türkiye, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni karar setinde geçti
Bahçeli: Türkiye, Afganistan’da her kesimle görüşmelidir, buna Taliban da dâhildir
İspanya, yangınlarla mücadele için 3 uçak gönderecek
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Şafak yazarı Karagül'e 100 bin liralık tazminat davası
Marmaris'te vatandaşlardan A Haber ve TRT Haber ekiplerine tepki
Mustafa Murat Ayhan, cinsel istismarda bulunduğu Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürdü
© Tüm hakları saklıdır.