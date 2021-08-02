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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ağustos 2021

02 Ağustos 2021 19:11

Türkiye, 6 gündür yangınlarla mücadele ediyor: 4 ilde 9 yangın devam ediyor

CHP’li Öztrak: İki ay öncesine kadar ‘aya gideceğiz’ diyenlerin, ellerinde yangın söndürmeye uçak yok

Eski THK yöneticisi: Avrupa'nın yolladığı uçaklarla bizdeki onarılmayan uçakların farkı yok

Marmaris Belediyesi ve Bodrum Belediye başkanları havadan müdahale için çağrı yaptı

Tokyo 2020: Türkiye, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni karar setinde geçti

Bahçeli: Türkiye, Afganistan’da her kesimle görüşmelidir, buna Taliban da dâhildir

İspanya, yangınlarla mücadele için 3 uçak gönderecek

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Şafak yazarı Karagül'e 100 bin liralık tazminat davası

Marmaris'te vatandaşlardan A Haber ve TRT Haber ekiplerine tepki

Mustafa Murat Ayhan, cinsel istismarda bulunduğu Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürdü

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