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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

19 Ocak 2020 17:47

-Hrant Dink, öldürülüşünün 13. yılında vurulduğu yerde anıldı

-Rahşan Ecevit bugün son yolculuğuna uğurlandı

-Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı başladı: Aile fotoğrafı çekildi

-Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü

-Sultanbeyli’de cemevine saldırı düzenlendi

-Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanları serbest bırakıldı

-TÜİK'e göre iş arayan 630 bin kadın, 1 yıl içinde 'ev hanımı' oldu

-Feryal Clark, İngiltere Parlamentosu'na seçilen ilk Türkiye kökenli milletvekili oldu

-Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

-Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti: 67.08 santimetre

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