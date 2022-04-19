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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2022

19 Nisan 2022 18:15

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli ikramiyelerine zam açıklaması: Gündemimizde yok

Bahçeli'den sığınmacı çıkışı: Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmesine gerek yoktur

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye "Suriyeli" çıkışı: Günaydın! Sınırlarımızı yol geçen hanına çeviren senin desteklediği kişi, Süleyman Soylu

Bakan Soylu'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklama: Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'daki operasyonda yeni safhaya başlıyoruz

Özdağ: Şam hükûmetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz

Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi

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