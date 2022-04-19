Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2022

19 Nisan 2022 18:15
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli ikramiyelerine zam açıklaması: Gündemimizde yok
Bahçeli'den sığınmacı çıkışı: Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmesine gerek yoktur
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye "Suriyeli" çıkışı: Günaydın! Sınırlarımızı yol geçen hanına çeviren senin desteklediği kişi, Süleyman Soylu
Bakan Soylu'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklama: Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'daki operasyonda yeni safhaya başlıyoruz
Özdağ: Şam hükûmetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi
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