Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mart 2021

19 Mart 2021 19:00
Erdoğan, AB yönetimi ile görüştü; AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediğini belirtti
İbrahim Kalın: Yeni bir anlaşma Türkiye ile AB ilişkilerine ruh katar
Erdoğan'dan Biden'ın Putin'e "katil" demesine ilişkin açıklama: Putin çok akıllıca cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır
ABD Büyükelçisi Satterfield'dan S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi
AKP Grup Başkanı Bostancı'dan HDP açıklaması: Söz hukukta
İmamoğlu, Cuma çıkışında sözlü sataşmaya uğradı; camidekiler İmamoğlu'na sataşan kişiye tepki gösterdi
İmamoğlu'ndan Buldan'a 'Nevruz' telefonu: Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz
Avukat Mert Yaşar hakkındaki soruşturma tamamlandı: 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi
İBB'de 45 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti, İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi!
Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu...
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