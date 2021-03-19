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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mart 2021

19 Mart 2021 19:00

Erdoğan, AB yönetimi ile görüştü; AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediğini belirtti

İbrahim Kalın: Yeni bir anlaşma Türkiye ile AB ilişkilerine ruh katar

Erdoğan'dan Biden'ın Putin'e "katil" demesine ilişkin açıklama: Putin çok akıllıca cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır

ABD Büyükelçisi Satterfield'dan S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi

AKP Grup Başkanı Bostancı'dan HDP açıklaması: Söz hukukta

İmamoğlu, Cuma çıkışında sözlü sataşmaya uğradı; camidekiler İmamoğlu'na sataşan kişiye tepki gösterdi

İmamoğlu'ndan Buldan'a 'Nevruz' telefonu: Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz

Avukat Mert Yaşar hakkındaki soruşturma tamamlandı: 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi

İBB'de 45 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti, İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi!

bir bakışta bugüngündemgelişmehaberhaberler

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"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

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