Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Eylül 2020

19 Eylül 2020 17:47
Erdoğan: Türkiye’yi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar
Soylu’dan AYM eleştirisine verilen tepkilere yanıt: Bu devlete 'katil' diyenler hepsi bir cephe oldular
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe paylaşım: Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik
AB, Libya'ya silah ambargosuna uymayan bir Türk şirketini yaptırım listesine aldı
Dünya Bankası yöneticisi: Pandemi kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletecek
İstanbul'da kamu kurumlarına girişte HES kodu şartı getirildi
Diyarbakır Sağlık Platformu: 4 günde 62 sağlık çalışanı enfekte oldu
Türkiye Futbol Federasyonu: 6 hakemde Koronavirüs tespit edildi
Karadeniz'deki seller sigorta şirketlerine 255 milyon TL'ye mal oldu
Milyarder Feeney 38 yıllık hedefini gerçekleştirdi ve ölmeden tüm servetini dağıtmayı başardı
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