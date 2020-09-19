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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Eylül 2020

19 Eylül 2020 17:47

Erdoğan: Türkiye’yi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Soylu’dan AYM eleştirisine verilen tepkilere yanıt: Bu devlete 'katil' diyenler hepsi bir cephe oldular

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe paylaşım: Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik

AB, Libya'ya silah ambargosuna uymayan bir Türk şirketini yaptırım listesine aldı

Dünya Bankası yöneticisi: Pandemi kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletecek

İstanbul'da kamu kurumlarına girişte HES kodu şartı getirildi

Diyarbakır Sağlık Platformu: 4 günde 62 sağlık çalışanı enfekte oldu

Türkiye Futbol Federasyonu: 6 hakemde Koronavirüs tespit edildi

Karadeniz'deki seller sigorta şirketlerine 255 milyon TL'ye mal oldu

Milyarder Feeney 38 yıllık hedefini gerçekleştirdi ve ölmeden tüm servetini dağıtmayı başardı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüs salgınıyla ilgili umut verici gelişmeler: Bağışıklığın uzun sürdüğünü ortaya...

A Haber'in seçim yayını sosyal medyada gündem oldu!...

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