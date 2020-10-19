Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ekim 2020

Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor

KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını aldı

MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine: Ekonominin batakta olduğu çıkarımında bulunan densizler çekilin!

CHP'li Faik Öztrak: DSÖ'ye verdiğiniz neyi bu milletten saklıyorsunuz?

TİP Milletvekili Barış Atay'a saldıranlar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

HSK, 11 hâkim ve savcıyı FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti

Azerbaycan Başsavcılığı: Ermenistan, ateşkesi ikinci kez ihlal etti; 25 ev ciddi hasar gördü

İş Bankası’nın TDK ve TTK'ye aktarması gereken 380 milyon lira aktarılmadı

Prof. Dr. Recep Tekin: Sigara içilen ortamda Koronavirüs daha hızlı bulaşıyor

24. İstanbul Tiyatro Festivali, kasım ayında başlıyor