Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ekim 2020

19 Ekim 2020 18:26
Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor
KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını aldı
MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine: Ekonominin batakta olduğu çıkarımında bulunan densizler çekilin!
CHP'li Faik Öztrak: DSÖ'ye verdiğiniz neyi bu milletten saklıyorsunuz?
TİP Milletvekili Barış Atay'a saldıranlar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
HSK, 11 hâkim ve savcıyı FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti
Azerbaycan Başsavcılığı: Ermenistan, ateşkesi ikinci kez ihlal etti; 25 ev ciddi hasar gördü
İş Bankası’nın TDK ve TTK'ye aktarması gereken 380 milyon lira aktarılmadı
Prof. Dr. Recep Tekin: Sigara içilen ortamda Koronavirüs daha hızlı bulaşıyor
24. İstanbul Tiyatro Festivali, kasım ayında başlıyor
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