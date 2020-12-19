Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Aralık 2020

19 Aralık 2020 17:43
Erdoğan: Zillet durumuna düşmüşlere sesleniyorum; 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak
Prof. Daron Acemoğlu'ndan uyarı: Türkiye'nin ekonomik olarak önünde çok zor dönemler var
Gaziantep'te hastanenin Koronavirüs servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti
Prof. Dr. Müftüoğlu: Aşılamayı desteklemek ve o programlara katılmak bir vatandaşlık görevidir
Sayıştay, İBB’nin annelere verdiği ücretsiz ulaşım kartını mevzuata aykırı buldu
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’ndan Seval Türkeş'i ziyaret etti
Uzmanlar uyarıyor: Kuraklıkta üçüncü aşamaya doğru gidiliyor
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu
"Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" diyen AKP'li Tin'in 'belediyeye yazdırdığı yemek fişleri' haberine erişim engeli geldi
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı: 3 milyar 376 milyon lira
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