Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Aralık 2020

Erdoğan: Zillet durumuna düşmüşlere sesleniyorum; 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak

Prof. Daron Acemoğlu'ndan uyarı: Türkiye'nin ekonomik olarak önünde çok zor dönemler var

Gaziantep'te hastanenin Koronavirüs servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Prof. Dr. Müftüoğlu: Aşılamayı desteklemek ve o programlara katılmak bir vatandaşlık görevidir

Sayıştay, İBB’nin annelere verdiği ücretsiz ulaşım kartını mevzuata aykırı buldu

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’ndan Seval Türkeş'i ziyaret etti

Uzmanlar uyarıyor: Kuraklıkta üçüncü aşamaya doğru gidiliyor

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu

"Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" diyen AKP'li Tin'in 'belediyeye yazdırdığı yemek fişleri' haberine erişim engeli geldi

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı: 3 milyar 376 milyon lira