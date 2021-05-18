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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Mayıs 2021

18 Mayıs 2021 18:23

Bakan Koca: Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak; 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmalar yapıldı

Salgın tedbirleri hakkında soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme başlatıldı!

Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün de mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım; sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez

Akşener'den Erdoğan'a: Madem helallik alacağına eminsin buyurun getirin sandığı, hodri meydan

Bahçeli: Biz mafyadan da anlamayız; Cumhur İttifakı cumhurla birliktedir

Sancar'dan iktidara: Zehirli yılanlarla aynı torbadasınız

Demirtaş'tan mahkeme heyetine: AİHM kararının resmî çevirisi hâlâ dosyada yok, A Haber’den, ATV’den mi dinlediniz de atıf yaptınız?

AİHM'den RedHack davasında hak ihlali kararı

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde öğrencilere çikolata dağıtan Melih Bulu'nun arkadaşı Volkan Gazioğlu rektör danışmanı oldu

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