Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Mayıs 2021

Bakan Koca: Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak; 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmalar yapıldı

Salgın tedbirleri hakkında soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme başlatıldı!

Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün de mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım; sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez

Akşener'den Erdoğan'a: Madem helallik alacağına eminsin buyurun getirin sandığı, hodri meydan

Bahçeli: Biz mafyadan da anlamayız; Cumhur İttifakı cumhurla birliktedir

Sancar'dan iktidara: Zehirli yılanlarla aynı torbadasınız

Demirtaş'tan mahkeme heyetine: AİHM kararının resmî çevirisi hâlâ dosyada yok, A Haber’den, ATV’den mi dinlediniz de atıf yaptınız?

AİHM'den RedHack davasında hak ihlali kararı

Mısır: İsrail saldırılarında tahribata uğrayan Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar tahsis edilecek

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde öğrencilere çikolata dağıtan Melih Bulu'nun arkadaşı Volkan Gazioğlu rektör danışmanı oldu