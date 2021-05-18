Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Mayıs 2021

18 Mayıs 2021 18:23
Bakan Koca: Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak; 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmalar yapıldı
Salgın tedbirleri hakkında soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme başlatıldı!
Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün de mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım; sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez
Akşener'den Erdoğan'a: Madem helallik alacağına eminsin buyurun getirin sandığı, hodri meydan
Bahçeli: Biz mafyadan da anlamayız; Cumhur İttifakı cumhurla birliktedir
Sancar'dan iktidara: Zehirli yılanlarla aynı torbadasınız
Demirtaş'tan mahkeme heyetine: AİHM kararının resmî çevirisi hâlâ dosyada yok, A Haber’den, ATV’den mi dinlediniz de atıf yaptınız?
AİHM'den RedHack davasında hak ihlali kararı
Mısır: İsrail saldırılarında tahribata uğrayan Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar tahsis edilecek
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde öğrencilere çikolata dağıtan Melih Bulu'nun arkadaşı Volkan Gazioğlu rektör danışmanı oldu
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