Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Eylül 2021

18 Eylül 2021 17:55
Erdoğan: Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı
Muharrem İnce: Açıklıyorum, cumhurbaşkanı aday adayıyım
İmamoğlu'ndan CHP belediyelerini eleştiren Erdoğan'a yanıt: Birilerinin gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım
DEVA lideri Ali Babacan: Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımız kesin
Adli kontrolle serbest bırakılmıştı; iki askerin yakılma emrini veren Suriyeli gözaltına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan “Günaydın” açıklaması: Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır
Prof. Dr. Aydın: Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız
Uzmanlar uyarıyor: Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı
Araştırma: En beğenilen siyasiler sıralamasında Mansur Yavaş ve İmamoğlu, Erdoğan’ı geride bıraktı
"Ev sahipleri 'ya yüksek kira öde ya da çık' diyemez"
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