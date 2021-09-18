Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Eylül 2021

Erdoğan: Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı

Muharrem İnce: Açıklıyorum, cumhurbaşkanı aday adayıyım

İmamoğlu'ndan CHP belediyelerini eleştiren Erdoğan'a yanıt: Birilerinin gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım

DEVA lideri Ali Babacan: Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımız kesin

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı; iki askerin yakılma emrini veren Suriyeli gözaltına alındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan “Günaydın” açıklaması: Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır

Prof. Dr. Aydın: Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız

Uzmanlar uyarıyor: Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı

Araştırma: En beğenilen siyasiler sıralamasında Mansur Yavaş ve İmamoğlu, Erdoğan’ı geride bıraktı

"Ev sahipleri 'ya yüksek kira öde ya da çık' diyemez"