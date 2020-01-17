T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2020

17 Ocak 2020 19:46

-İran dini lideri Hamaney 2012'den sonra kıldırdığı ilk cuma namazında ABD'yi hedef aldı

-Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı şeyler var

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul için ÇED raporunu onayladı

-İmamoğlu'ndan ÇED kararına tepki: Hukuki haklarımızı kullanacağız

-Selahattin Demirtaş'tan Devran gösterisi sonrası başlayan tartışmaya yanıt: Yan yana gelmek birlikte olmak kimseye zarar vermez

-Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için iktidar yargıçlara tam yetki verip arkasında durmalı

-AKP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Suriyelilere yaptığımız yatırımlar 40 milyar doları aştı

-Sağlık personeline 6 yılda 76 bin 157 saldırı

-Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri tamamlandı, öğretmenlerin maaşları ödendi

-Mehmet Ali Birand ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

ETİKETLER

bir bakışta bugünt24özetgündemhaberler

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2020

Midilli'de bir grup, sığınmacıların karaya çıkışını engelledi; gazetecilere saldırdı

İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidinin ağabeyi: Kimse ölmesin artık yeter, bir şeyler yapın!

Yunan güvenlik güçlerinin sınırdaki sığınmacılara müdahalesi sürüyor

Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar botlarla Yunanistan'a geçmeye başladı...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İnsan kaçakçısı: Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca geldim; bunu gönül işi olarak...

AKP toplantısında Erdoğan ve eski milletvekili arasında 'Esad' gerilimi ...

İddia: AKP kulislerinde muhalefetin adayının Mansur Yavaş olduğu konuşuluyor...

Erdoğan ve Putin, İdlib saldırısı öncesi Kremlin'in "Başkan'ın işi var"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar botlarla Yunanistan'a geçmeye başladı...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24