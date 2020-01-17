Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2020

17 Ocak 2020 19:46
-İran dini lideri Hamaney 2012'den sonra kıldırdığı ilk cuma namazında ABD'yi hedef aldı
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-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul için ÇED raporunu onayladı
-İmamoğlu'ndan ÇED kararına tepki: Hukuki haklarımızı kullanacağız
-Selahattin Demirtaş'tan Devran gösterisi sonrası başlayan tartışmaya yanıt: Yan yana gelmek birlikte olmak kimseye zarar vermez
-Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için iktidar yargıçlara tam yetki verip arkasında durmalı
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