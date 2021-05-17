Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Mayıs 2021

17 Mayıs 2021 18:58
Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkındaki iddialarının araştırılmasını istedi
Öztrak’tan Erdoğan’a: Hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti, yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oldu
CHP'li Başarır: Telefonları dinlenmesin diye Sedat Peker'e jammer verildi
İmamoğlu hakkında dezenfektan incelemesi başlatıldı
İmamoğlu'ndan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
HSK seçimleri | CHP'den, 24 aday adayına 'siyasi bağlantıları' nedeniyle itiraz geldi
TÜİK açıkladı; gençlerin yüzde 25'i işsiz, mutsuzluk yüzde 9'dan yüzde 14'e yükseldi
Şentop: Artık İsrail'e 'dur' demek, kararlar almak gerekiyor
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Böyle giderse 300-500 bin kişi işten çıkarılmak zorunda olacak
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