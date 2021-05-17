Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Mayıs 2021

Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkındaki iddialarının araştırılmasını istedi

Öztrak’tan Erdoğan’a: Hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti, yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oldu

CHP'li Başarır: Telefonları dinlenmesin diye Sedat Peker'e jammer verildi

İmamoğlu hakkında dezenfektan incelemesi başlatıldı

İmamoğlu'ndan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok

HSK seçimleri | CHP'den, 24 aday adayına 'siyasi bağlantıları' nedeniyle itiraz geldi

TÜİK açıkladı; gençlerin yüzde 25'i işsiz, mutsuzluk yüzde 9'dan yüzde 14'e yükseldi

Şentop: Artık İsrail'e 'dur' demek, kararlar almak gerekiyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Böyle giderse 300-500 bin kişi işten çıkarılmak zorunda olacak

Memleket Partisi resmen kuruldu