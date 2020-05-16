Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Mayıs 2020

16 Mayıs 2020 20:08
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti; 1610 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs'te bugün ne oldu? ABD'de vaka sayısı bir buçuk milyona yaklaştı
Koronavirüs’ün iş kazası sayılmamasını işverenlerin istediği ortaya çıktı
TFF Başkanı Özdemir: Ligler için 10 senaryomuz var, temmuzda maçlar seyircili olabilir
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