Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Mayıs 2020

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti; 1610 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs'te bugün ne oldu? ABD'de vaka sayısı bir buçuk milyona yaklaştı

Koronavirüs’ün iş kazası sayılmamasını işverenlerin istediği ortaya çıktı

TFF Başkanı Özdemir: Ligler için 10 senaryomuz var, temmuzda maçlar seyircili olabilir

3 binden fazla iktisatçıdan “Koronavirüs sonrasında kapitalizm yeniden yapılandırılmalı” bildirisi

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Meral Akşener: Ak Parti’ye göz kırptığımıza dair iddialar var; bizim kırmızı çizgimiz Cumhurbaşkanlığı sistemi

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