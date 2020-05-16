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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Mayıs 2020

16 Mayıs 2020 20:08

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti; 1610 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs'te bugün ne oldu?  ABD'de vaka sayısı bir buçuk milyona yaklaştı

Koronavirüs’ün iş kazası sayılmamasını işverenlerin istediği ortaya çıktı

TFF Başkanı Özdemir: Ligler için 10 senaryomuz var, temmuzda maçlar seyircili olabilir

3 binden fazla iktisatçıdan “Koronavirüs sonrasında kapitalizm yeniden yapılandırılmalı” bildirisi

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Fatih Portakal’ın çiftliği incelendi, kaçak yapıya rastlanmadı

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