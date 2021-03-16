Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Mart 2021

İçişleri'nden 81 ile genelge: Yarın gün boyu denetim yapılacak

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci başladı

Gergerlioğlu kararının TBMM’de yarın okunması bekleniyor

Erdoğan'dan "Türkiye’nin Otomobili" açıklaması: İlk seri üretim araçlarını 2022 sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler yeniden başladı

Kılıçdaroğlu: Erdoğan benden korkuyor, onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor

Çelik: Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın “siyasi tutkalı” yok; kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı’na saldırıyor

Demirtaş, AİHM kararı sonrası ilk kez hâkim karşısına çıktı: İktidar uğruna kendinizi feda etmeyin

Ankara'da Ermeni Mezarlığı üzerine TOKİ inşaatı!

Senato'da onaylandı; Deb Haaland, ABD'nin ilk Amerikan yerlisi bakanı olacak