T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Haziran 2020

16 Haziran 2020 18:40

YKS'ye girecek yaklaşık 30 bin adayın sınav yerleri değiştirildi

Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Bu hafta kesin yapılacak; sınav başladığında isteyen maskesini çıkarabilir

Erdoğan ile Merkel görüştü; 'Libya' konusu ele alındı 

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus-Türk ortak devriyesine bombalı saldırı düzenlendi

Kılıçdaroğlu: "FETÖ'yle iş birliği yaptık" diyen Emre Cemil Ayvalı kardeşimi yürekten tebrik ediyorum, gerçeği söylediği için

Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan bir kişi tutukladı

Ankara Tabip Odası: Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanı sayısı 437'ye yükseldi

Deksametazon: Koronavirüs'le mücadelede şimdiye kadar ölüm oranını azaltan ilk ilaç

HDP'nin 'Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' ikinci gününde; "AKP-MHP iktidarı kendisinden başka bir ses çıkmasın istiyor"

Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

ETİKETLER

bir bakışta bugüngündemgelişmet24ykssınavmeb

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"

Aydın’daki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor

Hindistan'da inek eti taşıdığı iddia edilen bir kişi kalabalığın lincine uğradı

Park parası karşılığında makbuz isteyen araç sahibini bıçaklayan değnekçi yakalandı

Gözaltına alınan kişinin kelepçeden kurtulmak için yaptığı hareket şaşırttı

Fethiye'de Kelebekler Vadisi yakınında orman yangını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Evlenme teklifi reddedilen erkek, kadının evini bastı, ailesinden 4...

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Avrupa kupalarına gidecek takımlar değişti...

Kolunda penisiyle 4 yıldır yaşıyor...

Kamu bankalarının döviz açığı 10 milyar doları aştı | Ekonomist...

60 milyon liraya yaptırılan Balıkesir'in ikinci havalimanı "potansiyeli yok" diye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Evlenme teklifi reddedilen erkek, kadının evini bastı, ailesinden 4...

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24