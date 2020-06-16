Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Haziran 2020

16 Haziran 2020 18:40
YKS'ye girecek yaklaşık 30 bin adayın sınav yerleri değiştirildi
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Bu hafta kesin yapılacak; sınav başladığında isteyen maskesini çıkarabilir
Erdoğan ile Merkel görüştü; 'Libya' konusu ele alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus-Türk ortak devriyesine bombalı saldırı düzenlendi
Kılıçdaroğlu: "FETÖ'yle iş birliği yaptık" diyen Emre Cemil Ayvalı kardeşimi yürekten tebrik ediyorum, gerçeği söylediği için
Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan bir kişi tutukladı
Ankara Tabip Odası: Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanı sayısı 437'ye yükseldi
Deksametazon: Koronavirüs'le mücadelede şimdiye kadar ölüm oranını azaltan ilk ilaç
HDP'nin 'Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' ikinci gününde; "AKP-MHP iktidarı kendisinden başka bir ses çıkmasın istiyor"
Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı
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