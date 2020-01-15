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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2020

15 Ocak 2020 20:04

- Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan İmamoğlu toplantıya    katılmayacağını açıkladı

- Erdoğan belediye başkanı transferlerinin süreceği mesajını verdi; CHP, "Belediyeleri tehdit ediyorlar" dedi

- Mısır polisinden Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın

- Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

- KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Erdoğan’ın Kanal İstanbul ısrarı toplumun demokratik tepkisi için yeniden umut oldu; destek de en düşük seviyede

- HDP İstanbul İl Örgütü'nden ateş açılması sonrası açıklama: Partimizi hedef alan saldırıların müsebbibi iktidardır

- 10 gündür kayıp olan Gülistan Doku’nun dayısı Kan: Abarok ailesinin nerede olduğundan savcının haberi var

- MHP, 'Filenin Sultanları'nı hedef alan başkanı ihraç etti

- Guardian: Türkiye Libya'ya 2 bin Suriyeli savaşçı gönderiyor

- Rusya'da Medvedev hükûmeti istifa etti

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