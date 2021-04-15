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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Nisan 2021

15 Nisan 2021 18:07

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeye indi

AKP Grup Başkanvekili'nden "128 milyar dolar" açıklaması: Piyasaya döviz, TL ve altın gibi karşılığı olan materyallere dönüştü

Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçek değil, her bir doz aşının kıymetini biliyoruz

AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay'a iade etti

ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı; 10 Rus diplomatı sınır dışı etti

Zaharova: ABD'nin Rusya Büyükelçisi, yaptırımlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın 'saldırgan' tavırlarından korkmadıklarını açıkladı

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Cengiz, Terim ve futbolcuları bombaladı: Donk'un seks partilerinden bıktık, Fatih Terim, bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a

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