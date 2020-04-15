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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Nisan 2020

15 Nisan 2020 18:52

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti; hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e, toplam vaka sayısı 69 bin 392'ye çıktı

Dünyada Koronavirüs | Dünyadaki vaka sayısı 2 milyonu, can kayıpları 125 bini geçti

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Medcezir, ekranlara geri dönüyor!

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