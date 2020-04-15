Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Nisan 2020

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti; hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e, toplam vaka sayısı 69 bin 392'ye çıktı

Dünyada Koronavirüs | Dünyadaki vaka sayısı 2 milyonu, can kayıpları 125 bini geçti

Kılıçdaroğlu T24'te: Milli Mücadele'de bile açık olan Meclis niye kapatılıyor; AKP yaptıklarıyla iktidarının sonunu getiriyor

İçişleri Bakanlığı: 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı, 277'sinde devam ediyor

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç: Arazi ihalesine sadece Fahrettin Altun'un katılması için saat açıklanmadı

Piyasalar | Borsa yüzde 2,73 düştü; dolar 6,89 lirada

RTÜK, FOX TV'ye 3 kez yayın durdurma cezası, Tele 1'e program durdurma, HALK TV ve Haber Global'e üst limitten idari para cezası verdi

Sağlık çalışanları yaşadıkları sıkıntıları anlattı: Zaten eksik ekipmanla zor koşullarda çalışıyoruz; bir de mobbing ve şiddet başladı

Yeni infaz yasasıyla tahliye edilen hükümlüler: Hâlâ inanamıyoruz; Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun

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