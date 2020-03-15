Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2020

15 Mart 2020 18:31
-Dünya çapında 156 binden fazla insana bulaşan Koronavirüs, en az 5833 kişinin ölümüne yol açtı
-Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Umre'den dönen 10 bin vatandaşımız yurtlarımızda misafir
-Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen 5 kişide Koronavirüs semptomu belirlendi, hastaneye sevk edildiler
-Diyanet: Turlarla Suudi Arabistan'da bulunanların dönüş tarihleri öne çekildi
-Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart tarihlerinde hizmete kapatılacak
-İstanbul'da Koronavirüs etkisi; metro ve metrobüs kullanımı yüzde 17 azaldı
-Siyasi partiler Koronavirüs nedeniyle grup toplantılarını iptal etti
-THY: 18 Mart'ta 9 Avrupa ülkesine seferler tamamen durduruluyor
-İdlib'de Türkiye-Rusya ortak devriyesi başladı; saldırı tehlikesi nedeniyle güzergâh kısaltıldı
-Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı
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