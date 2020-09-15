Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Eylül 2020

15 Eylül 2020 18:53
AYM üyesinden Soylu'ya Anayasa'yla yanıt: Hiçbir kişi yargı yetkisinde mahkemelere talimat veremez
'Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4 daralacak'
İçişleri: Ruhsat değiştirerek eski faaliyetlerine devam eden barlar, gece kulüpleri, pavyonlar kapanıyor
İstanbul Valisi: Kademeli mesai uygulamasını cuma günü açıklayacağız
Kaz Dağları'ndaki maden projesine tepki geldi; ÇED toplantısı iptal edildi
'Cübbeli Ahmet'in şirketinin ürettiği sucuklardan at eti çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Görüşmeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berfo Ana'ya söz vermişti; Cemil Kırbayır dosyası zamanaşımına uğrayabilir
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret: "Bu bir hayırlı olsun ziyareti, ittifak gündeme gelmedi"
Rapor: Açlık sınırı 2 bin 401, yoksulluk sınırı 8 bin 304 lira
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