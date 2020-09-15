Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Eylül 2020

AYM üyesinden Soylu'ya Anayasa'yla yanıt: Hiçbir kişi yargı yetkisinde mahkemelere talimat veremez

'Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4 daralacak'

İçişleri: Ruhsat değiştirerek eski faaliyetlerine devam eden barlar, gece kulüpleri, pavyonlar kapanıyor

İstanbul Valisi: Kademeli mesai uygulamasını cuma günü açıklayacağız

Kaz Dağları'ndaki maden projesine tepki geldi; ÇED toplantısı iptal edildi

'Cübbeli Ahmet'in şirketinin ürettiği sucuklardan at eti çıktı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Görüşmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berfo Ana'ya söz vermişti; Cemil Kırbayır dosyası zamanaşımına uğrayabilir

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret: "Bu bir hayırlı olsun ziyareti, ittifak gündeme gelmedi"

Rapor: Açlık sınırı 2 bin 401, yoksulluk sınırı 8 bin 304 lira