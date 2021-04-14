Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Nisan 2021

14 Nisan 2021 18:23
10 yeni fezleke Meclis’te: Aralarında Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş dosya da var
Erdoğan'dan 103 emekli amiralle ilgili açıklama: Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz; asker askerdir
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "adaylık" açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu: Sakıncası yok
CHP’den afiş açıklaması: Valiler, savcılar, mülki amirler açıkça suç işliyor, kanunsuz emir veriyorlar
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a pankart tepkisi: Gece yarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekât Polislerini baskına göndermişsin
Yurt dışından gelen yolcudan PCR testi isteme zorunluluğu 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Erdoğan: Montrö'yle yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacak
ABD Dışişleri: Blinken ve Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesinin çok önemli olduğu konusunda mutabık kaldı
Demirtaş'tan mahkeme heyetine: Hiç değilse bir defa en azından hukuka uygun davranmanızı beklerdik
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
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