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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2020

14 Mart 2020 18:23

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 145 bini, ölü sayısı  5 bin 400'ü aştı

-İçişlerinden valiliklere Koronavirüs talimatı: Polis '14 günlük karantina' kuralıyla ilgili uyarabilecek, yönlendirebilecek

-Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

-Türkiye ve Gürcistan, arasındaki Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak kapatılıyor

-Irak'ta ABD ve koalisyon askerleri tarafından kullanılan üsse roketli saldırı

-Salgın zamanında seçim kampanyası yapmak: Demokrat aday adayları kampanyalarını sanal aleme taşıyor

-İtalya'dan sonra İspanya da Koronavirüs'e karşı karantinaya alındı

-Yeni doğan bebekte Koronavirüs tespit edildi

-UNICEF: İnsanların yüzde 40'ı elini yıkayacak imkana sahip değil

-Uzmanlar Koronavirüs korkusuna karşı uyardı: İlişkileriniz bozulabilir

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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Melih Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci...

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