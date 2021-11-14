Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Kasım 2021

Erdoğan'dan memurlara: Allah’ın izniyle kimse sizin kılınıza dahi dokunamaz

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Çiçek: 50 +1'in Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini yine söylüyorum

MHP'li Karakaya: Biz hükümetin ortağı değiliz

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması: Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz

Eski bakan Ayşen Gürcan’ın üç maaş aldığı ortaya çıktı

PİAR anketi: İttifaklar ‘kafa kafaya’Bilim Kurulu Üyesi Yavuz uyardı: Toplumun sadece yüzde 58’i aşılı, önlemler azaltıldığında vakalar da artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: İlk milli ve elektrikli tren kısa süre sonra raylarda

Gençlerin yüzde 61'i 'daha iyi bir yaşam' için göç etmek istiyor

Altın fiyatları zirveyi gördü; düğün setleri 320 bin TL'ye kadar çıktı