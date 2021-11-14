Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Kasım 2021

14 Kasım 2021 15:25
Erdoğan'dan memurlara: Allah’ın izniyle kimse sizin kılınıza dahi dokunamaz
Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Çiçek: 50 +1'in Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini yine söylüyorum
MHP'li Karakaya: Biz hükümetin ortağı değiliz
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması: Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz
Eski bakan Ayşen Gürcan’ın üç maaş aldığı ortaya çıktı
PİAR anketi: İttifaklar ‘kafa kafaya’Bilim Kurulu Üyesi Yavuz uyardı: Toplumun sadece yüzde 58’i aşılı, önlemler azaltıldığında vakalar da artacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: İlk milli ve elektrikli tren kısa süre sonra raylarda
Gençlerin yüzde 61'i 'daha iyi bir yaşam' için göç etmek istiyor
Altın fiyatları zirveyi gördü; düğün setleri 320 bin TL'ye kadar çıktı
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