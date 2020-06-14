Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Haziran 2020

Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımda bulunan zanlı gözaltına alındı

Adalet Bakanı: Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyorum, hukuk gereğini yapacaktır

Mahir Ünal'dan 'Başak Demirtaş' açıklaması: Etik farkındalık çalışmamız ahlaki iki yüzlülüğü gözler önünü sermiştir

Erdoğan: Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini dikkate almıyoruz

HDP'nin yürüyüşü öncesi 9 ilde giriş ve çıkışlar kısıtlandı

Beş anket şirketinin ortalaması: Erdoğan'ın oy oranı yüzde 40'ın altında; iki ittifak arasındaki fark yüzde 2

Hatay Valiliği’nden 'Barış Atay' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Devlet Bahçeli: Ayasofya Camisi, Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır

Gazeteci Candaş Tolga Işık: Kılıçdaroğlu, 'Beni virüs değil sizin bu düzeniniz öldürür' diyen TIR şoförünün işe alınması için talimat verdi