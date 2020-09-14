Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Eylül 2020

14 Eylül 2020 18:42
Wall Street Journal: Türkiye'de TL'nin değer kaybı sonrası altına ve çelik kasalara hücum başladı
Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti: Türkiye, bağımsız bir Libya'yı destekliyor
AB Yüksek Temsilcisi Borell'den Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Ciddi çatışma riski var
TÜSİAD: Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkaniyet temelinde çözülmelidir
Üçüncü köprünün Çinlilere satışı Koronavirüs salgınına takıldı
CHP'li Salıcı: Okullar kapalı, konser-tiyatro yasak, AKP'nin propaganda yapabileceği her etkinlik serbest
Suriye'de seyir halindeki Türk Kızılayı aracına saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
CHP'li Tanrıkulu: Helikopterle tatile giden başsavcılık Demirtaş'ın iddianamesini 1 yıldır yazmamış
Hastane açıkladı: Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni'nin durumu iyiye gidiyor, yataktan kalkabiliyor
İstanbul Valiliği'nde mesai saati hazırlığı; "20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı"
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