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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Eylül 2020

14 Eylül 2020 18:42

Wall Street Journal: Türkiye'de TL'nin değer kaybı sonrası altına ve çelik kasalara hücum başladı

Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti: Türkiye, bağımsız bir Libya'yı destekliyor

AB Yüksek Temsilcisi Borell'den Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Ciddi çatışma riski var

TÜSİAD: Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkaniyet temelinde çözülmelidir

Üçüncü köprünün Çinlilere satışı Koronavirüs salgınına takıldı

CHP'li Salıcı: Okullar kapalı, konser-tiyatro yasak, AKP'nin propaganda yapabileceği her etkinlik serbest

Suriye'de seyir halindeki Türk Kızılayı aracına saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

CHP'li Tanrıkulu: Helikopterle tatile giden başsavcılık Demirtaş'ın iddianamesini 1 yıldır yazmamış

Hastane açıkladı: Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni'nin durumu iyiye gidiyor, yataktan kalkabiliyor

İstanbul Valiliği'nde mesai saati hazırlığı; "20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı"

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan...

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