Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Temmuz 2020

13 Temmuz 2020 18:31
Çoklu baro için isim başvuruları yapılıyor
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Barolar kurulmadan yürütme durdurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü
Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi
Adalet Bakanı Gül: Yargı, 289 darbe davasında 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları verdi
CHP'li Öztrak, Erdoğan'a 15 Temmuz'u sordu: Uçaklar neden hazır duruyordu, bir istihbarat mı aldınız?
Yargıtay, Fettah Tamince hakkında takipsizlik kararı veren mahkeme kararlarını bozdu
LGS, 16 Temmuz'da açıklanacak
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