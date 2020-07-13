Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Temmuz 2020

Çoklu baro için isim başvuruları yapılıyor

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Barolar kurulmadan yürütme durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü

Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Adalet Bakanı Gül: Yargı, 289 darbe davasında 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları verdi

CHP'li Öztrak, Erdoğan'a 15 Temmuz'u sordu: Uçaklar neden hazır duruyordu, bir istihbarat mı aldınız?

Yargıtay, Fettah Tamince hakkında takipsizlik kararı veren mahkeme kararlarını bozdu

LGS, 16 Temmuz'da açıklanacak