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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Nisan 2021

13 Nisan 2021 18:30

Akar: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız

Kremlin, havayolu kısıtlama kararının Türkiye'de Koronavirüs vakalarının keskin biçimde artması nedeniyle alındığını söyledi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 128 milyar doların hesabını veremiyorsan sandığı getir, korkma, namusunla git bari

Soma davası | Ölen madencinin babası: 7 yıl boyunca verdiğimiz adalet mücadelesi, evlatlarımızla beraber göçük altında kalmıştır

AİHM, Ahmet Altan dosyasında Türkiye’nin hak ihlali yaptığına hükmetti

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Yazın vaka sayıları gizlendi

DİSK-AR: Geniş işsiz sayısı 3 milyon artarak 10 milyonu aştı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlerin 100'üncü günü

Bakan Gül'den kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldıran savcı hakkında HSK'ya inceleme izni

HaberTürk yazarı Yılman: Elimde olan belgelere göre 5 belediye daha Yeşilyurt Belediyesi ile aynı yöntemle yüzlerce insanı Avrupa’ya kaçırdı

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Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak...

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