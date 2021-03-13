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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mart 2021

13 Mart 2021 18:05

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Günlük vaka sayıları “3. dalga”nın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor

BioNTech CEO'su Şahin: Covid-19'dan daha tehlikeli salgınlar yaşayabiliriz

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 0-9 yaş ve gebelerle ilgili son veriler gözümüzü korkuttu

AKP'li Özlem Zengin'den Ayasofya baş imamı Boynukalın'a "kadın cinayetleri" tepkisi: Herkes kendi işini yapmalı

Ayasofya baş imamından Özlem Zengin'e isim vermeden yanıt: Ailenin yönetim hakkı erkeğindir

Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm açıklaması: Rant varsa, oradaki insanlara da hakkını teslim etmek gerekiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

Bursa'da 22 araca çarpan TIR'ın şoförü: Frenler boşaldı, kontrolü kaybettim

Vaka sayısı artan Keşan’da pazar günleri ekmek çıkmayacak

Bitcoin'de tarihi zirve: 60 bin doların üzerini görd

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"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine izin vermedi: Peygamberin hadislerinden...

Piyanist Selen Gülün: Mücadele vermek zorunda kaldığımız bir şeyin içindeyiz,...

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