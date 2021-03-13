Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mart 2021

13 Mart 2021 18:05
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Günlük vaka sayıları “3. dalga”nın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor
BioNTech CEO'su Şahin: Covid-19'dan daha tehlikeli salgınlar yaşayabiliriz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 0-9 yaş ve gebelerle ilgili son veriler gözümüzü korkuttu
AKP'li Özlem Zengin'den Ayasofya baş imamı Boynukalın'a "kadın cinayetleri" tepkisi: Herkes kendi işini yapmalı
Ayasofya baş imamından Özlem Zengin'e isim vermeden yanıt: Ailenin yönetim hakkı erkeğindir
Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm açıklaması: Rant varsa, oradaki insanlara da hakkını teslim etmek gerekiyor
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