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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Haziran 2020

13 Haziran 2020 19:21

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal: Rakamlar daha fazla düşmezse bedelini hepimiz öderiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İşten çıkarma yasağını uzatmayı düşünüyoruz

Antikor testleri başladı: 20 Haziran'da İstanbul'un bağışıklık oranı belli olacak

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı'ndan Ayasofya çıkışı: Abdestimizi aldık bekliyoruz

AKP’nin baro planı üç büyük kent üzerinde yoğunlaştı iddiası: İstanbul'da 8 baro kurulabilir

Prof. Acemoğlu'ndan rezerv ve enflasyon yorumu: Uzun süreçli kurumsal bir çöküşün parçası

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Erdoğan'ın danışmanı eski güreşçi Hamza Yerlikaya getirildi

Selahattin Demirtaş: HDP, yerel seçimlerde CHP veya İyi Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifâk yapmamıştır

Atilla Yeşilada: Krediler bu yıl yüzde 20 arttı, borç krizi kapıda

Araştırma: Genç erkekler 21. yüzyılda daha az seks yapıyor

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