Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Haziran 2020

13 Haziran 2020 19:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal: Rakamlar daha fazla düşmezse bedelini hepimiz öderiz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İşten çıkarma yasağını uzatmayı düşünüyoruz
Antikor testleri başladı: 20 Haziran'da İstanbul'un bağışıklık oranı belli olacak
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı'ndan Ayasofya çıkışı: Abdestimizi aldık bekliyoruz
AKP’nin baro planı üç büyük kent üzerinde yoğunlaştı iddiası: İstanbul'da 8 baro kurulabilir
Prof. Acemoğlu'ndan rezerv ve enflasyon yorumu: Uzun süreçli kurumsal bir çöküşün parçası
Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Erdoğan'ın danışmanı eski güreşçi Hamza Yerlikaya getirildi
Selahattin Demirtaş: HDP, yerel seçimlerde CHP veya İyi Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifâk yapmamıştır
Atilla Yeşilada: Krediler bu yıl yüzde 20 arttı, borç krizi kapıda
Araştırma: Genç erkekler 21. yüzyılda daha az seks yapıyor
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