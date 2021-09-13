Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Eylül 2021

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var; velinin rızası olmadan asla yapılmayacak

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası | En kıdemli üç hâkimden birinin başkan seçilmesi formülü masada

"Palalı Sabri" çetesine operasyon; 62 kadına zorla 'fuhuş' yaptırmış!

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yarın toplanıyor; 1413 gündür tutuklu Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü görüşülecek

7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 4'üncü duruşma: Adalet aranan bir şey olmamalı

Cari açık temmuzda 683 milyon dolara geriledi

TKP üyesi tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, miting günü saldırıya uğradı

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Madam Marta Koyu 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak

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