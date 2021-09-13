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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Eylül 2021

13 Eylül 2021 18:41

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var; velinin rızası olmadan asla yapılmayacak

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası | En kıdemli üç hâkimden birinin başkan seçilmesi formülü masada

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7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 4'üncü duruşma: Adalet aranan bir şey olmamalı

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