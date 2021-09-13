Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Eylül 2021

13 Eylül 2021 18:41
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var; velinin rızası olmadan asla yapılmayacak
Siyasi Partiler ve Seçim Yasası | En kıdemli üç hâkimden birinin başkan seçilmesi formülü masada
"Palalı Sabri" çetesine operasyon; 62 kadına zorla 'fuhuş' yaptırmış!
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yarın toplanıyor; 1413 gündür tutuklu Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü görüşülecek
7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 4'üncü duruşma: Adalet aranan bir şey olmamalı
Cari açık temmuzda 683 milyon dolara geriledi
TKP üyesi tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, miting günü saldırıya uğradı
Mahkemeden Ankapark kararı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni haklı buldu ancak tedbir kararını kaldırmadı
Madam Marta Koyu 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak
TFF 1. Lig'de yaşandı; tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti
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