Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Eylül 2020

Oruç Reis limana döndü; Yunanistan 'memnuniyet duyduğunu' açıkladı

Enerji Bakanı Dönmez: Geri sayım başladı, Kanuni Sondaj Gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

Akar'dan Kaş'a ziyaret: İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız

Demirtaş: HDP dışında herhangi bir arayışta adımın geçmesi beni üzer, öfkelendirir

Türkiye gazetesi: FETÖ, İçişleri Bakanlığı’nda mahrem yapılanma oluşturmuş

Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Van’da bir imam 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

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Belarus İçişleri: Minsk'teki protestolarda 250 gösterici gözaltına alındı

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