Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Eylül 2020

13 Eylül 2020 18:17
Oruç Reis limana döndü; Yunanistan 'memnuniyet duyduğunu' açıkladı
Enerji Bakanı Dönmez: Geri sayım başladı, Kanuni Sondaj Gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak
Akar'dan Kaş'a ziyaret: İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız
Demirtaş: HDP dışında herhangi bir arayışta adımın geçmesi beni üzer, öfkelendirir
Türkiye gazetesi: FETÖ, İçişleri Bakanlığı’nda mahrem yapılanma oluşturmuş
Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Van’da bir imam 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı
3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklayan saldırgan itiraz üzerine tutuklandı
Belarus İçişleri: Minsk'teki protestolarda 250 gösterici gözaltına alındı
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
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