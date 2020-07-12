Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Temmuz 2020

Heybeliada'da orman yangını: Kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Koca: Virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de

Erdoğan'dan 'Ayasofya'da cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz' diyen Hüsnü Bayramoğlu'na: O kadar da değil

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak

Papa'dan Ayasofya açıklaması: Derin acı duyuyorum

CHP'den kanun teklifi: Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası verilsin

Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakam gitti

Jakuzi içinde 'ulan fakirler' demişti; AKP'li gençlik kolları başkanı istifa etti

Akit TV konuğu "Hilafet geri gelmeli" dedi, sunucu ekledi: "Merkezi de Ayasofya olabilir"

TFF 1. Lig'de Hatayspor şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi