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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2021

12 Şubat 2021 18:36

Bakan Koca: Aşılananların sayısı 3,5 milyonu geçti

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz

Erdoğan'dan özleştiri: Aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadık

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Salih Dayan tahliye...

Uğur Dündar, Erdoğan ile anısını anlattı: "O gün elini paltosunun...

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