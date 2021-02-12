Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2021

12 Şubat 2021 18:36
Bakan Koca: Aşılananların sayısı 3,5 milyonu geçti
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz
Erdoğan'dan özleştiri: Aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadık
Berberoğlu'nun yeni fezleke talebine ret
Kılıçdaroğlu: Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım'la Covid-19 aşımızı yaptırdık
Çeşme'de hortum felaketi | 16 yaralı var
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Kar kalınlığı 30 santimetreye çıkacak
YÖK, yabancı uyruklu öğretim görevlilerine Türkçe yetkinlik şartı getirdi
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
İstanbul'da kadın cinayeti: Melek Gürler, kocası tarafından boğularak öldürüldü
Sözcü yazarı Çölaşan: Saray, bence alkışlanması gereken son yılların en olumlu kararını pazartesi günü aldı...
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