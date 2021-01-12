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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ocak 2021

12 Ocak 2021 19:17

Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri Büyükelçileri ile buluştu: İlişkileri tekrar rayına oturtmak için hazırız

Akşener: Erdoğan hepimizin cumhurbaşkanı olmayı istemedi

Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin cumhurbaşkanı şehitler için verilen paraya çöker mi

Erdoğan: Kendini, tarihini bilen, inançlı, ahlaklı gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız

İyi Partili Erhan Usta: Cumhurbaşkanı yanıltılıyor; böyle bir ekonominin nasıl direnci artmıştır?

Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ı ziyaret etti: Hazırlanan iddianamenin de çok farkında

Deutsche Bank, Kapitol baskının ardından Trump ve şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında resen inceleme başlattı

Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan öneri: "Signal gibi özgür yazılımları tercih edin"

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