Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ocak 2021

12 Ocak 2021 19:17
Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri Büyükelçileri ile buluştu: İlişkileri tekrar rayına oturtmak için hazırız
Akşener: Erdoğan hepimizin cumhurbaşkanı olmayı istemedi
Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin cumhurbaşkanı şehitler için verilen paraya çöker mi
Erdoğan: Kendini, tarihini bilen, inançlı, ahlaklı gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız
İyi Partili Erhan Usta: Cumhurbaşkanı yanıltılıyor; böyle bir ekonominin nasıl direnci artmıştır?
Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu
Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ı ziyaret etti: Hazırlanan iddianamenin de çok farkında
Deutsche Bank, Kapitol baskının ardından Trump ve şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında resen inceleme başlattı
Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan öneri: "Signal gibi özgür yazılımları tercih edin"
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