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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Nisan 2022

12 Nisan 2022 19:02

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Cemal Kaşıkçı davası tepkisi: Şimdi enayinin kim olduğu ortaya çıktı

Bakan Akar'dan Türkiye'nin Ukrayna'da kalan uçakları hakkında açıklama: Teknik ekip gidip kontrol etti, sağlam durumdalar

Yavaş'ın adaylık açıklaması sonrası Özdağ'dan bir çıkış daha: 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim' demiyor

CHP, seçim yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü: 4 maddenin iptali isteniyor

Bahçeli, "sabır" istedi: Zamlar, hayat pahalılığı geçicidir; Müslüman'a karamsarlık haramdır

Buldan'dan iktidara: Siz gidicisiniz, 2023’ü bile göremeyeceksiniz

Kobani soruşturması: 91 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 46 kişi gözaltında

New York'ta metro istasyonuna silahlı saldırı: 13 kişi yaralandı

'Mareşal Çamur', Rus ordusuna karşı: Ukrayna'da karlar eriyor, Rus zırhlıları çamura saplanıyor

İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye ulaşım zammı yanıtı: Klasik araçlarının deposunu kaça doldurduğunu da açıklarsa daha objektif bir açıklama olur

 

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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