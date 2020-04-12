Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Nisan 2020

12 Nisan 2020 19:05
Türkiye'de Koronavirüs | 97 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 789 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 1198'e yükseldi
Koronavirüs | Dünya genelinde 1 milyon 800 bini aşkın vaka; 110 bini aşkın ölüm
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Gerekli tedbirler mutlaka alınacak, zamanlı şekilde açıklanacak
Bakan Albayrak: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay 1170 lira destek sağlayacağız
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile haberi yoktu, Erdoğan’ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve ilan edildi
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İçişleri Bakanı istifa etmeli, etmiyorsa görevden alınmalı
Koronavirüs'e yakalanan Dr. Yağcı: 10 Nisan akşamı baz alındığında, salgının 25 Nisan gibi pik yapacağı düşünülebilir
Avrupa Komisyonu Başkanı: Yaşlılar için sosyal izolasyon yıl sonuna kadar sürebilir
Koronavirüs tedavisi gören Britanya Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu
Mansur Yavaş: Pazarcı esnafımızın elinde kalan ürünleri satın aldık
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