12 Kasım 2020 18:48
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Kasım 2020
-İzmir'de deprem sonrası kiralık ev kalmadı; kiralar yüzde 25 arttı!
-John Bolton, Cumhuriyetçi Parti'yi Trump'ı şımartmakla suçladı
-Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ'a girmeyecek
-Reform mesajı veren Bakan Gül'den yargı mensuplarına: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
-Pfizer aşısının gönüllüleri, yan etkileri anlattı: Ağır bir akşamdan kalma hissi oldu
-Polisten, esnaf ziyareti yapan HDP milletvekiline: Bana haber vermeden burada konuşamazsınız
-CHP’den Türkiye İş Cinayetleri raporu: AKP iktidarları döneminde 25 bin 716 işçi öldü
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-Prof. Dr. Mehmet Fatih Atan'dan uyarı: Beklenen Marmara depreminde 1 milyon insan evsiz kalacak!
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