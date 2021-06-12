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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Haziran 2021

12 Haziran 2021 18:08

Fahrettin Koca: 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık; 30 milyon doz BioNTech’in yarısı geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara’da 4 günde 1197.2 metreküp müsilajı temizledik

Sedat Peker'den Demirören'e: OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını anlatacağım

Sedat Peker videolarında ismi geçen Süleyman Özışık: Benim de bildiklerim var, anlatacağım

Ankara Ağır Ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

Selçuk Özdağ'a saldırıda yargılanan Gülahmet Türk, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'na atandı

İBB'yi 67 milyon lira zarara uğratan şirkete 178 milyon liralık ihale verilmiş!

Kremlin Sözcüsü: ABD-Rusya ilişkileri o kadar kötü durumda ki sorunları sadece bir zirve çözebilir

Suudi Arabistan'dan hac kararı: Yalnızca vatandaşlar ve oturma izni olanlar gidebilecek

Karantina günlerinde pornografik içerik sayısı arttı; ziyaretçi sayıları patladı!

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