Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Haziran 2021

12 Haziran 2021 18:08
Fahrettin Koca: 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık; 30 milyon doz BioNTech’in yarısı geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara’da 4 günde 1197.2 metreküp müsilajı temizledik
Sedat Peker'den Demirören'e: OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını anlatacağım
Sedat Peker videolarında ismi geçen Süleyman Özışık: Benim de bildiklerim var, anlatacağım
Ankara Ağır Ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu
Selçuk Özdağ'a saldırıda yargılanan Gülahmet Türk, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'na atandı
İBB'yi 67 milyon lira zarara uğratan şirkete 178 milyon liralık ihale verilmiş!
Kremlin Sözcüsü: ABD-Rusya ilişkileri o kadar kötü durumda ki sorunları sadece bir zirve çözebilir
Suudi Arabistan'dan hac kararı: Yalnızca vatandaşlar ve oturma izni olanlar gidebilecek
Karantina günlerinde pornografik içerik sayısı arttı; ziyaretçi sayıları patladı!
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