Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Haziran 2021

Fahrettin Koca: 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık; 30 milyon doz BioNTech’in yarısı geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara’da 4 günde 1197.2 metreküp müsilajı temizledik

Sedat Peker'den Demirören'e: OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını anlatacağım

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Ankara Ağır Ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

Selçuk Özdağ'a saldırıda yargılanan Gülahmet Türk, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'na atandı

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