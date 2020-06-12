Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Haziran 2020

Uluslararası Af Örgütü: Polis biber gazını geniş çapta kötüye kullanıyor

Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Metin Topuz'la ilgili açıklamalarına tepki: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır

TBMM Başkanı: ABD, Türkiye'deki mahkemelere saygı duymalı

Babacan: Kendini anayasa ve hukuktan üstün gören iktidardan farkımız siyah ile beyaz kadar

Ankara'da ABD Büyükelçiliği önündeki 'Nefes alamıyorum' eylemine müdahale: 10 gözaltı

Ekrem İmamoğlu, yeni taksi projesini açıkladı: 5 bin yeni taksi, tek tip elbise, İstanbulkart ile ödeme

Koronavirüs'ün darbesi ağır oldu: Sanayi üretimi üçte bir daraldı

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında FETÖ/PDY kapsamında 15 yıla kadar hapis istemi

Twitter, AK Trol ağını ifşa edip çökertti; Stanford raporladı: Gezi döneminde muhaliflere karşı çıkması için 6 bin kişi işe alındı

Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı