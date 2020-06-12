T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Haziran 2020

12 Haziran 2020 18:47

Uluslararası Af Örgütü: Polis biber gazını geniş çapta kötüye kullanıyor

Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Metin Topuz'la ilgili açıklamalarına tepki: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır

TBMM Başkanı: ABD, Türkiye'deki mahkemelere saygı duymalı

Babacan: Kendini anayasa ve hukuktan üstün gören iktidardan farkımız siyah ile beyaz kadar

Ankara'da ABD Büyükelçiliği önündeki 'Nefes alamıyorum' eylemine müdahale: 10 gözaltı

Ekrem İmamoğlu, yeni taksi projesini açıkladı: 5 bin yeni taksi, tek tip elbise, İstanbulkart ile ödeme

Koronavirüs'ün darbesi ağır oldu: Sanayi üretimi üçte bir daraldı

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında FETÖ/PDY kapsamında 15 yıla kadar hapis istemi

Twitter, AK Trol ağını ifşa edip çökertti; Stanford raporladı: Gezi döneminde muhaliflere karşı çıkması için 6 bin kişi işe alındı

Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı

ETİKETLER

uluslararası af örgütütbmmabdadalet bakanı gülekrem imamoğluibb12 haziran 2020iş insanı mubariz gurbanoğlubodrumsahilekonomigündemsiyasetmeclisakpchphdptwitter

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Temmuz 2020

Müşterisini av tüfeğiyle öldüren kahvehane sahibi tutuklandı

Beşiktaş Çarşı'daki kavga kamerada

Uygur Türkleri'nden Beyazıt'ta Çin protestosu

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nden kadına şiddete karşı protesto

Maske tak diye uyardığı müşteri askı demiri ile saldırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Mehmet Tezkan: Ayasofya'nın açılışının gövde gösterisine dönüştürülmesi, alınan büyük riske...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu...

Elon Musk'tan cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıkan Johnny...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Mehmet Tezkan: Ayasofya'nın açılışının gövde gösterisine dönüştürülmesi, alınan büyük riske...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24