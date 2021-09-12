Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Eylül 2021

Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var

Kılıçdaroğlu: İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz

AKP'li Tosun: Laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı

CHP'li Özkoç'tan AKP'li Tosun'a: Laiklik ilkesini söküp atmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz

İddia: Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul’da yapımı devam eden metroları İBB’ye devretmeme hazırlığında

Afganistan'da yeni hükümetin Yüksek Eğitim Bakanı: Üniversitelerde karma eğitim olmayacak, kadınlar İslam'a uygun giyinecek

Reuters duyurdu: BAE merkezli Aramex, MNG kargoyu satın almak için görüşmelere başladı

Adalet Bakanı Gül: AK Parti ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir şeye müsaade etmez

Davutoğlu Diyarbakır’da konuştu: 90’lı yılların bütün aktörleri geri geldi

Seda Nur Şen'in şüpheli ölümü: 1 kişi gözaltında