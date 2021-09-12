Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Eylül 2021

12 Eylül 2021 18:14
Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var
Kılıçdaroğlu: İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz
AKP'li Tosun: Laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı
CHP'li Özkoç'tan AKP'li Tosun'a: Laiklik ilkesini söküp atmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz
İddia: Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul’da yapımı devam eden metroları İBB’ye devretmeme hazırlığında
Afganistan'da yeni hükümetin Yüksek Eğitim Bakanı: Üniversitelerde karma eğitim olmayacak, kadınlar İslam'a uygun giyinecek
Reuters duyurdu: BAE merkezli Aramex, MNG kargoyu satın almak için görüşmelere başladı
Adalet Bakanı Gül: AK Parti ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir şeye müsaade etmez
Davutoğlu Diyarbakır’da konuştu: 90’lı yılların bütün aktörleri geri geldi
Seda Nur Şen'in şüpheli ölümü: 1 kişi gözaltında
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