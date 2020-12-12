Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Aralık 2020

12 Aralık 2020 17:00
-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz, kısa zamanda açıklayacağız
-İçişleri Bakanı Soylu: İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip, tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız
-Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor; günde 450 bin aşı vurulması planlanıyor
-Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 71 milyon 500 bini geçti
-ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım onayı verdi
-Fitch: İktidarın bankacılığa müdahalesi, 'negatif görünüm' değerlendirmesinin sebeplerinden biri
-İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde
-İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama: Deniz suyunun içme suyu olması için çabalıyoruz, yurt dışından teknik destek alabiliriz
-Yargıtay'dan emsal karar: Banka, limit aşımını haber vermediğinden kredi kart kullanıcısına tazminat ödeyecek
-ABD'li ünlü seri katil "Zodyak"ın şifreli mektupları 51 yıl sonra deşifre edildi
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