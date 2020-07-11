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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Temmuz 2020

11 Temmuz 2020 18:47

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Temmuz 2020

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı haklı kararlılığımız sonucu olarak ibadete açtık

-Erdoğan'a İnce'den tepki: İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın

-Fahrettin Altun: Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek

-Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ayasofya açıklaması: İçinde bir mektep, bir medrese olsun

-Bahçeli: 567 yıldır devam edegelen fetih sürecimiz yeni bir safhaya geçmiştir

-Tepkiler sonuç verdi; Tunceli'de dağ keçilerinin avlanması için açılan ihale iptal edildi

-İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'ndan İBB'ye dava

-Yalova Başsavcılığı, şort giyen kızı yumruklayan kişi için 'akıl hastası şüphesi var' dedi

-CHP'den havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi

-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel: Yarısı evde, yarısı okulda eğitim düzeni daha uygun olacaktır

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