11 Temmuz 2020 18:47
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Temmuz 2020
-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı haklı kararlılığımız sonucu olarak ibadete açtık
-Erdoğan'a İnce'den tepki: İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın
-Fahrettin Altun: Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek
-Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ayasofya açıklaması: İçinde bir mektep, bir medrese olsun
-Bahçeli: 567 yıldır devam edegelen fetih sürecimiz yeni bir safhaya geçmiştir
-Tepkiler sonuç verdi; Tunceli'de dağ keçilerinin avlanması için açılan ihale iptal edildi
-İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'ndan İBB'ye dava
-Yalova Başsavcılığı, şort giyen kızı yumruklayan kişi için 'akıl hastası şüphesi var' dedi
-CHP'den havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi
-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel: Yarısı evde, yarısı okulda eğitim düzeni daha uygun olacaktır
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